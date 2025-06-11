İstanbul anlaşması ilk meyvesini verdi: 1200'den fazla asker naaşı teslim edildi

Günlerdir süren tartışmaların ardından, Ukrayna'ya Rusya'dan ilk cenazeler ulaştı. AFP'den alınan görüntülerde Uluslararası Kızılhaç Komitesi IKRK çalışanlarının kimliği açıklanmayan bir noktada soğuk hava depolarının yanından geçtiği görülüyor. Yapılan açıklamada, naaşların kimlik tespiti için adli tıp uzmanlarına teslim edileceği belirtildi.

CEPHE HATLARINDAN GELEN ACI HABER

Kiev'deki Savaş Esirleri Komutanlığı'ndan Telegram üzerinden yapılan açıklamaya göre, toplam 1212 naaşın teslim edildiği bildirildi. Bu askerlerin Rusya'nın batı sınır bölgesi Kursk'taki çatışmalarda ve Ukrayna'nın Harkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Rusya, bu durumu "insani bir eylem" olarak nitelendirirken, Ukrayna ise teslimatın zamanlamasına ilişkin herhangi bir anlaşma yapılmadığını eleştirdi.

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TÜRKİYE'DEKİ ANLAŞMANIN MEYVELERİ

Hatırlanacağı üzere, Türkiye'de bu ayın başlarında yapılan görüşmelerde Rusya'dan Ukrayna'ya toplamda 6000'den fazla askerin naaşının iadesi konusunda anlaşma sağlanmıştı. Ancak, Rusya'nın da Ukrayna'da hayatını kaybeden kendi askerlerinin naaşlarını geri alıp almayacağı henüz netlik kazanmadı. Üç yılı aşkın süredir Rus işgaline karşı direnen Ukrayna için bu teslimat, savaşın yıkıcı etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Öte yandan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un açıklamalarıyla birlikte, "Rusya'nın Ukraynalılara karşı 'en ağır savaş suçları' işlediği" iddiaları da gündemdeki yerini koruyor.

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FİNANSAL YARDIM VE İNSANİ KRİZ

Ukrayna'nın savaş nedeniyle yaşadığı insani kriz ve ekonomik zorluklar devam ediyor. Uluslararası toplumdan gelen yardımlar, ülkenin ayakta kalmasında kritik rol oynuyor. Bugüne kadar Ukrayna'ya sağlanan uluslararası yardım miktarı 500 milyon doları aşmış durumda. Bu yardımlar, ülkenin yeniden inşası ve savaş mağdurlarına destek sağlanması açısından büyük önem taşıyor.