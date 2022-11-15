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Dakikalarca ambulansa yol vermedi. İstanbul'da bir yetkili yok mu?

İstanbul'da hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulansa Arnavutköy havalimanı yolundaki sürücüler dakikalarca yol vermedi. O anlar kameralara yansırken görüntüleri izleyenler "plakası belli, bunun da yaptığı yanına kar mı kalacak" sorusunu sormaktan kendini alamadı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 09:30
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İstanbul Arnavutköy havalimanı yolunda sürücüler hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulansa dakikalarca yol vermedi

Dakikalarca ambulansa yol vermedi. İstanbul'da bir yetkili yok mu?
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İstanbul Arnavutköy havalimanı yolunda sürücüler, hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulansın siren seslerini dikkate almadı ve dakikalarca yol vermedi.

O anlar ambulans içerisinde yer alan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran videoda ambulansa yer vermeyen sürücüye büyük tepki gösterildi.

Bu görüntüleri izleyenler "İstanbul'da bir yetkili yok mu?" sorusunu sormaktan kendini alamadı. Plakası belli olan bu sürücülerin yaptıklarının yanına kâr kalıp kalmayacağı merak konusu oldu.

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