Dakikalarca ambulansa yol vermedi. İstanbul'da bir yetkili yok mu?

İstanbul Arnavutköy havalimanı yolunda sürücüler, hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulansın siren seslerini dikkate almadı ve dakikalarca yol vermedi.

O anlar ambulans içerisinde yer alan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran videoda ambulansa yer vermeyen sürücüye büyük tepki gösterildi.

Bu görüntüleri izleyenler "İstanbul'da bir yetkili yok mu?" sorusunu sormaktan kendini alamadı. Plakası belli olan bu sürücülerin yaptıklarının yanına kâr kalıp kalmayacağı merak konusu oldu.