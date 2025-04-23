İstanbul Arnavutköy’de deprem paniği: Parklar doldu! Çadırlar kuruldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul Arnavutköy’de deprem paniği: Parklar doldu! Çadırlar kuruldu

Arnavutköy’de 6.2’lik deprem paniği! Vatandaşlar Şehir Parkı’na sığındı, halı serip çadır kurdu. Çocuklarla parka kaçanlar korku dolu anlar yaşadı.

Arnavutköy'de deprem sırasında büyük panik yaşayan vatandaşlar Şehir Parkı'nı doldurdu. Bazı vatandaşlar yere halı sererek otururken, bazı vatandaşlar da çadır kurdu.

İstanbul'un Silivri açıklarında 6,9 kilometre derinliğinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Arnavutköy'de deprem sırasında büyük panik yaşayan vatandaşlar Şehir Parkı'nı doldurdu. Bazı vatandaşlar yere halı sererek otururken, bazı vatandaşlar da çadır kurdu.

Çocukları alıp parka çıktıklarını söyleyen Nevzat Bozyiğit, "23 Nisan dolayısıyla çocuklar bizde birikti. Aniden deprem oldu. Bizde çocukları alıp parka kaçtık. Çocuklar korktu" dedi.

Başka bir vatandaş ise, "Deprem sırasında evdeydik. Çok şiddetli bir sallantı oldu. Önce panik yapmadan çocuklarla bir arada durup daha sonrasında dışarıya çıkmaya çalıştık. Herkese geçmiş olsun" diye konuştu.

İstanbul’da Arnavutköy’de deprem paniği: Parklar doldu! Çadırlar kuruldu

İstanbul’da Arnavutköy’de deprem paniği: Parklar doldu! Çadırlar kuruldu

İstanbul’da Arnavutköy’de deprem paniği: Parklar doldu! Çadırlar kuruldu

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