Arnavutköy'de hafriyat kamyonu işçi servisine çarptı: Yaralılar var

Arnavutköy'de Tugay Demir'in kullanmış olduğu servis minibüsüne arkadan gelen hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan servis minibüsü de Halil Celep yönetimindeki kamyonete çarparak durabildi. İçerisinde 20’ye yakın işçinin bulunduğu servis minibüsünde şoför ve 6 işçi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü.

Yaralı işçilerin hastaneye götürülmesinin ardından kazaya karışan araçlar çekicilerle otoparka çekildi. Arnavutköy Hadımköy yönünde kaza nedeniyle oluşan uzun araç kuyrukları da normale dönmeye başladı.

(Kaynak: DHA)