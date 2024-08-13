İstanbul Arnavutköy'deki yangın 5 saatte söndürüldü

İstanbul Arnavutköy'de yangın

Yangın, saat 12.00 civarında Sazlıbosna Barajı çevresinde başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede ekin tarlasına yayıldı. İtfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edilerek karadan müdahaleye başladı. Yangına havadan destek ise yangın söndürme helikopteriyle sağlandı. TOMA aracı da yangınla mücadele çalışmalarına katıldı.

Yangında saman balyaları yanan Divan Gündoğdu, “İtfaiye ekibi beni aradı ve Sazlıdere Barajı kenarında yangın olduğunu bildirdi. Yangının piknik alanında çıktığını öğrendik. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı ve maalesef yaklaşık 200-250 bin lira civarında zararım var” şeklinde konuştu.