﻿İstanbul Asfalt Fabrikaları işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Asfalt Fabrikaları, avukat olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Hukuk Fakültesi mezunu olmak

Gerekli görülen her türlü hukuki konularda yazılı-sözlü hukuki mütalaa vermek

Şirketin iç işleyişine ilişkin hukuki düzenlemeler yapmak

Görev verildiği takdirde toplantılara ve seyahatlere katılmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Diploma