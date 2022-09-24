﻿İstanbul Asfalt Fabrikaları işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Asfalt Fabrikaları, avukat olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Hukuk Fakültesi mezunu olmak
Gerekli görülen her türlü hukuki konularda yazılı-sözlü hukuki mütalaa vermek
Şirketin iç işleyişine ilişkin hukuki düzenlemeler yapmak
Görev verildiği takdirde toplantılara ve seyahatlere katılmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Diploma
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