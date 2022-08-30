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İstanbul Asfalt Fabrikaları personel alacak

İstanbul Asfalt Fabrikaları, şoför olarak istihdam etmek üzere 3 personel alacak. Son başvuru tarihi 5 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 14:30
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İstanbul Asfalt Fabrikaları personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; İstanbul Asfalt Fabrikaları, şoför olarak istihdam etmek üzere 3 personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Araçların günlük bakım ve temizliğini yapmak

Araç arızalarını baş şoföre veya bağlı bulunduğu şefine bildirmek

Araçların periyodik bakımlarını takip etmek, makine ve yedek parçaların taşınmasını sağlamak

En az lise mezunu olmak

En az B sınıfı ehliyeti olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ehliyet

Diploma

Etiketler

 

 

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