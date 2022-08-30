﻿İstanbul Asfalt Fabrikaları personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; İstanbul Asfalt Fabrikaları, şoför olarak istihdam etmek üzere 3 personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Araçların günlük bakım ve temizliğini yapmak
Araç arızalarını baş şoföre veya bağlı bulunduğu şefine bildirmek
Araçların periyodik bakımlarını takip etmek, makine ve yedek parçaların taşınmasını sağlamak
En az lise mezunu olmak
En az B sınıfı ehliyeti olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Ehliyet
Diploma
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