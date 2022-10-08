Yoğun bakımdaki skandal görüntüleri ortaya çıkaran çalışan konuştu. Hastane yönetimi meğer olayı böyle kapatmaya çalışmış

İstanbul'un Ataşehir ilçesi İçerenköy mahallesinde bir özel hastanenin yoğun bakım servisinde, yaşlı kadına yapılan skandalı gösteren görüntüleri ortaya çıkaran Murat Yıldırım yaşananları anlattı.

“MİDEM BULANMAYA BAŞLAMIŞTI”

Sabah’tan Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre, hastane yönetimine elindeki görüntülerle şantaj yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ancak serbest bırakılan Yıldırım, "İnsanlara acı çektirip bunu eğlence malzemesi yapıyorlardı. Görüntüleri görünce kendi anne ve babam aklıma geldi. Midem bulanmaya başladı. Vicdanen rahatsız oldum" dedi.

“GECELERİ SAHİPSİZ KALIYORLAR”

Şu anda vale olarak çalışan Yıldırım, "Ben 2 Ekim 2019'da hastanede temizlik görevlisi olarak işe başladım. Bu olaylara gece nöbetlere kalmaya başladığımda şahit olmaya başladım. Hemşireler, hastaları oynatıyorlar, para atıyorlardı. Yoğun bakımda hastaların özellikle geceleri sahipsiz kaldıklarına şahit olmaya başladım" diye konuştu.

“EZİYET EDİYORLARDI”

Yıldırım, yaşlı kadına makyaj yaptırılıp, hemşirelerin kendi arkadaşlarıyla yaptıkları görüntülü aramalarda 'Nermin hadi merhaba de' diyerek eziyet ettiklerini söyledi.

“HASTANE PARA TEKLİF ETTİ”

Murat Yıldırım, hastane yönetiminin telefonuna el koymak istediğini ve para teklif ettiğini de iddia etti. Şantaj iddialarını reddeden Yıldırım, "Böyle bir şey olsaydı serbest kalmazdım. Beni çoktan tutuklarlardı. Böyle bir şey varsa ispatlasınlar. Görüntüleri hastane yönetimine gösterdim. 'İnanmıyoruz' dediler. Daha sonra 'Bu telefonu bize ver sana sıfır bir telefon alalım. Kaç para istiyorsun. Ne kadar çalıştın bizde. Ben sana o tazminatın fazlasını getireceğim. 10 binse 20 getireceğim' dediler. 'Yoğun bakıma kamera koyun yeter' dedim onlara. Bunun üzerine yoğun bakım çalışanları telefonlarını temizledi. Yoğun bakımda olağanüstü hal ilan ettiler" diye konuştu.