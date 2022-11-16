﻿Konteyner'da dehşet: 1 ölü 3 yaralı 

İHA'nın haberine göre, olay gece saat 02:00 sıralarında Ataşehir Finanskent Mahallesi içinde bulunan inşaat şantiyesindeki konteyner evlerde meydana geldi. Henüz sebebi belirlenemeyen şekilde çıkan yangın yan yana bulunan iki konteyner evi alevlerle sardı.

Olay yerinde bulunan işçilerin ihbarının sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Şantiye içinde bulunan çok sayıda işçi panik halinde kendilerini dışarı atarken yangında mahsur kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Yoğun dumandan etkilenen 3 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınırken ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.