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İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 30 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 17 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 12:19
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İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz insan Kaynakları Daire Başkanlığı'na şahsen/posta yolu ile yapılabilir.” Denildi.

Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

ilan Başlama Tarihi : 03.10.2022

İlan Bitiş Tarihi : 17.10.2022

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

* Başvuru Dilekçesi

* Başvuru Formu

* YÖK Formatında Özgeçmiş

* Diploma Fotokopileri

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için),

*Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

* Nüfus Cüzdan Fotokopisi

* Fotoğraf (2 Adet)

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya (1'i matbu 5'i CD), Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (1'i matbu 3'ü CD)

* Akademik Unvana Atanma Yazıları Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Atama Yazıları (Varsa)

* Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa)

* Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir).

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