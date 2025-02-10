İstanbul Avcılar D-100’de zincirleme kaza: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul Avcılar D-100’de zincirleme kaza: 2 yaralı

AVCILAR D-100 Karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Üniversite Mahallesi'nde D-100 Karayolu Beylikdüzü yönünde meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen 10 Z 5125 plakalı otomobille 34 HG 1125 ve 34 VIC 02 plakalı iki kamyonet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle hava yastıkları açılan otomobilde ters döndü.

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından araçlardan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptı.2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışmalarının ardından kaza sırasında trafiğe kapatılan iki şerit yeniden açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili araştırma başlattı.

İstanbul Avcılar D-100’de zincirleme kaza: 2 yaralı

İstanbul Avcılar D-100’de zincirleme kaza: 2 yaralı

İstanbul Avcılar D-100’de zincirleme kaza: 2 yaralı

İstanbul Avcılar D-100’de zincirleme kaza: 2 yaralı

İstanbul Avcılar D-100’de zincirleme kaza: 2 yaralı

İstanbul Avcılar D-100’de zincirleme kaza: 2 yaralı

İstanbul Avcılar D-100’de zincirleme kaza: 2 yaralı

İstanbul Avcılar D-100’de zincirleme kaza: 2 yaralı

İstanbul Avcılar D-100’de zincirleme kaza: 2 yaralı

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