İstanbul Avcılar'da banka önünde biber gazlı tuzak! 200 bin euroyu çalan hırsız tanıdık çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Avcılar’da banka takipli şirkete ait 200 bin Euro parayı gasp edip kaçan 2 şüpheli tanıdık çıktı. Kamera görüntüleri sonrası olayı çözen polis, şirkette çalışan sekreter ile birlikte 3 kişi 16 saat sonra yakaladı.

Olay 25 Mart'ta Üniversite Mahallesi E-5 Yan Yol Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Çalıştığı danışmanlık firmasına ait 200 bin euroyu bankadan çeken Azerbaycan uyruklu F.S.(27), caddede yürüdüğü sırada kendisini takip eden 2 kişi tarafından yüzüne biber gazı sıkılıp, darbedildi. F.S.'nin elindeki para dolu çantayı gasbeden şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

OLAYDAN 16 SAAT SONRA YAKALANDILAR

Olayı görenlerin ihbarı sonrasında mağdur F.S., polise ifade verdi. F.S.'nin ifadesinden yola çıkan İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleirni inceleyerek şüphelileri takibe aldı. Olay yerinden kaçan şüphelilerin izlerini kaybettirmek amacıyla 6 kez taksi değiştirdikten sonra Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi Zuhal Sokak üzerindeki bir adrese girdikleri tespit edildi. Polisin olaydan 16 saat sonra adrese düzenlediği operasyonda, olaya karışan 2 şüpheli ile birlikte mağdurla aynı şirkette sekreter olarak çalışan Gülşen S. isimli kadın yakalandı. Evde yapılan aramada, çalınan paranın 157 bin euroluk kısmı ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, Gasp Büro Amirliği'ne getirildi. Yapılan incelemede F.S.'yi gasbeden şüphelilerin Gülşen S.'nin, eşi ve kuzeni olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Avcılar'da banka önünde biber gazlı tuzak! 200 bin euroyu çalan hırsız tanıdık çıktı

İstanbul Avcılar'da banka önünde biber gazlı tuzak! 200 bin euroyu çalan hırsız tanıdık çıktı

İstanbul Avcılar'da banka önünde biber gazlı tuzak! 200 bin euroyu çalan hırsız tanıdık çıktı

İstanbul Avcılar'da banka önünde biber gazlı tuzak! 200 bin euroyu çalan hırsız tanıdık çıktı

İstanbul Avcılar'da banka önünde biber gazlı tuzak! 200 bin euroyu çalan hırsız tanıdık çıktı

İstanbul Avcılar'da banka önünde biber gazlı tuzak! 200 bin euroyu çalan hırsız tanıdık çıktı

İstanbul Avcılar'da banka önünde biber gazlı tuzak! 200 bin euroyu çalan hırsız tanıdık çıktı

İstanbul Avcılar'da banka önünde biber gazlı tuzak! 200 bin euroyu çalan hırsız tanıdık çıktı

İstanbul Avcılar'da banka önünde biber gazlı tuzak! 200 bin euroyu çalan hırsız tanıdık çıktı

İstanbul Avcılar'da banka önünde biber gazlı tuzak! 200 bin euroyu çalan hırsız tanıdık çıktı

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