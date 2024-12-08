İstanbul Avcılar’da seyir halindeki araç alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Avcılar’da seyir halinde bulunan bir otomobilin motor bölümünde dumanı fark ederek aracı kenara çekti. Aracın motorun çıkan alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Tahtakale mahallesinde hareket halindeki hafif ticari araçta çıktı. Yeşilkent Mahallesi ve Tahtakale Mahallesi arasındaki tek şeritli yolda ilerleyen hafif ticari aracın motor bölümünden çıkan dumanları fark eden sürücü durdurduğu aracından indi. Aracı motorundan çıkan alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Yangın tüpleriyle müdahale eden diğer sürücüler itfaiye ekiplerine de haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri demir yığınına dönen araçta soğutma çalışmaları yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken o anlar diğer sürücülerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

İstanbul Avcılar’da seyir halindeki araç alev alev yandı

İstanbul Avcılar’da seyir halindeki araç alev alev yandı

İstanbul Avcılar’da seyir halindeki araç alev alev yandı

İstanbul Avcılar’da seyir halindeki araç alev alev yandı

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