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İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi alacak. Son başvuru tarihi 5 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 10:16
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İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden yapıaln açıklamada, “Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. maddesi uyarınca "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili hükümleri uyarınca "Tam Zamanlı" "Öğretim Görevlisi" ve "Araştırma Görevlisi" istihdamı yapılacaktır.” Denildi.

Adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta ile ilgili Fakülte / Yüksekokullara başvuru yapmaları gerekmektedir.

1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3-Özgeçmiş,

4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8-ALES Belgesi

9-4 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10-Yabancı Dil Belgesi (Öğretim dili İngilizce olan programlar için en az 85 puan alması gerekir.)

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