İstanbul Aydın Üniversitesi personel alacak

Resmî Gazete'de yer alan ilana göre; İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde istihdam etmek üzere Öğretim Görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 5 Aralık 2022 olarak açıklandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesi uyarınca "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca "Tam Zamanlı" "Öğretim Görevlisi" istihdamı yapılacaktır. Adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta ile ilgili fakülte / Yüksekokullara başvuru yapmalar: gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER

1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3-Özgeçmiş,

4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8-ALES Belgesi

9-4 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10-Yabancı Dil Belgesi (Öğretim dili İngilizce olan programlar için en az 85 puan alması gerekir.)

11-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12- -Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

İstanbul Avdın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik'in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı iş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların "İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini" sağlaması gerekmekledir.

İSTENİLEN BELGELER:

Müracaat edecekleri kadroyu belirtir;

- Dilekçe

- Nüfus cüzdanı örneği

- YÖK form atın da özgeçmiş

- 2 adet fotoğraf

- Öğrenim Durumunu belirtir Diploma (Onaylı, yurt dışından alınan diplomalar için Denklik Belgesi)

- Yabancı Dil Puan Belgesi (Eğitim Dili İngilizce Olan Program Başvuruları İçin)

- Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar Dilekçe ve özgeçmiş ekinde Doçentlik Belgesi ve bilimsel yayın ve çalışmalarını CD veya Flash Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına CD veya Flash Bellek ile birlikte şahsen veya posta aracılığı ile müracaat edeceklerdir.

- İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Yönergesi'nde belirtilen şartları taşıdığını beyan etmeleri gerekmektedir. (https:/Avww.aydin.edu.tr/tr-tr/ogrenciler/yasa-yonetmelikler/Pages/yonerge- yönetmelikler. aspx)

- İAÜ Atama ve Yükseltme Yönergesi'nde belirtilen şartlara ilişkin yapılacak olan yapılacak olan beyan dilekçesine ilgili puanlamalar yapılarak eklenmelidir.

- Hazırlanan puanlama belgesi ıslak imzalı olarak başvuru dosyasına eklenmelidir.

- Postadaki gecikmeler ve eksik yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

- Tik Başvuru Tarihi: 21.11.2022

- Son Başvuru Tarihi: 05.12.2022