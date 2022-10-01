Taksisinde unutulan para dolu çantayı sahibine verdi aldığı ödül sevince boğdu

İHA'nın haberine göre, Bağcılar’da taksicilik yapan Süleyman Dur isimli şoför, Basın Ekspres yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinden aldığı erkek yolcuyu Mahmutbey’deki iş yerine bıraktı.

Daha sonra taksici Süleyman Dur, Esenler’de bir adresten 3 tane kadın yolcu alıp, başka adrese bıraktı. Kadınların çantayı görmesiyle taksici, önceki yolcunun unuttuğunu fark etti. Bunun üzerine taksi sürücüsü Dur, çantanın önceki müşteriye ait olduğunu söyleyerek aldı.

Taksici, kadın yolcuları bıraktıktan sonra durağa çantayı teslim etti. Durak yönetimi içinde pasaport, kimlik, ehliyet, banka kartları ile yaklaşık 29 bin TL olan çantanın Türkmenistan ile Türkiye vatandaşı olan Arslan Mamadov’a ait olduğunu belirledi.

Durak yönetimi cüzdanın içindeki karttan sahibine ulaşarak, çantasını almasını söyledi. Durağa gelen Mamadov, çantası aldıktan sonra taksi sürücüsü Süleyman Dur’a 900 TL vererek teşekkür etti.

Yaşananlarla ilgili konuşan taksi sürücüsü Süleyman Dur, “Bugün alışveriş merkezinden bir müşteri aldım kendisi Türkmenistanlı, Mahmutbey’deki iş yerine bıraktım. Oradan Esenler’e geldim, üç tane bayan bindi. Koltukta cüzdan olduğunu söylediler. Cüzdanı aldım, sizin değil, başka müşterinin dedim. Sonra durağa getirdim. Oradan müşterinin kartları vardı, bin 530 dolar vardı. Oradan ulaştık ve kendisine teslim ettik. Sonrasında teşekkür etti. Müşteriler bazen telefon unutuyorlar, cüzdan unutuyorlar” diye konuştu.