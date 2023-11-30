İstanbul Bağdat Caddesi'nde bir binaya yıldırım düştü. Çatı alev alev yandı

Kadıköy'de bir binanın çatısına yıldırım düşünce korku dolu anlar yaşandı. Yıldırım düşmesiyle birlikte çatı alevler içinde kaldı. Çevre binalardan o alevler böyle görüntülendi.

KAYNAK: İHA
İstanbul Bağdat Caddesi'nde bir binaya yıldırım düştü. Çatı alev alev yandı

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde çatısına yıldırım düşen binada yangın çıkınca alevli bir gece yaşandı.

Yangın, İstanbul Kadıköy ilçesi, Fenerbahçe Mahallesi, Alageyik Sokak'ta çıktı. Yoğun yağış sonrasında sitenin çatısına büyük bir gürültüyle yıldırım düştü. 15 katının tamamı boş olan binanın çatısı yıldırımın düşmesinin ardından alev aldı.

bagdat-caddesi-5556.jpg

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın söndürülürken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Olayın yaşandığı sokakta yaşayan Eren Akagündüz isimli vatandaş, "Şiddetli bir ses geldi. Yıldırım düşmüş ve itfaiye ekipleri müdahale etti" dedi.

foto-moommo7778.jpg

cati-yangini445.jpg

cati-yanginini6667.jpg

İlgili Haberler
Fatih Terim Fonu’nda fahiş faiz ile kim ne kadar kaybetti kim ne kadar kazandı? İşte liste
Caner Erkin'den Fatih Terim Fonu mağdurlarına ders. Parasını nereye yatırdığını açıkladı
Öne Çıkanlar
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Son Haberler
Ergeç sakalı otunu böyle uygulayın yaralara doğal merhem olsun Şifalı Bitkiler
Ergeç sakalı otunu böyle uygulayın yaralara doğal merhem olsun
Rusya’dan Polonya’ya savaş tehdidi Dünya
Rusya’dan Polonya’ya savaş tehdidi
Gazze'de ateşkes uzatıldı. İsrail ordusu duyurdu Dünya
Gazze'de ateşkes uzatıldı. İsrail ordusu duyurdu
Yaşlandıkça zaman neden daha hızlı geçer? Öğrenince çok şaşıracaksınız Gündem
Yaşlandıkça zaman neden daha hızlı geçer? Öğrenince çok şaşıracaksınız
Serdar Ortaç hakkında yasa dışı bahis iddiası. Kullanılan para dikkat çekti. Magazin
Serdar Ortaç hakkında yasa dışı bahis iddiası. Kullanılan para dikkat çekti.
Nefes darlığı ve astıma faydalı ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Nefes darlığı ve astıma faydalı ot ortaya çıktı
2023'ün en çok dinlenenleri belli oldu. Listede Icardi rüzgarı Kültür Sanat
2023'ün en çok dinlenenleri belli oldu. Listede Icardi rüzgarı