Bahçelievler'de boş arazide ceset bulundu

Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Hülya Sokak'taki boş arazide bir kişiyi yerde yatar halde görenler, polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede, söz konusu kişinin öldüğü tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin yanında silah da bulundu.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet ya da intihar şüphesi üzerinde duran polis, olayla ilgili çalışma başlattı. (AA)