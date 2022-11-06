﻿İstanbul Bakırköy Belediyesi işçi alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul ili Bakırköy belediyesi tıp merkezi bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 personel alınacaktır.

Alınacak personeller Daimi kadroda 1 dermatoloji uzmanı ve 1 nöroloji uzmanı olarak görev yapacaklardır.

Adaylar başvurularını 2 Aralık 2022 tarihine kadar kurum e-posta adresini elektronik olarak yapacaklardır.

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı kanunun 48 maddesinin A bendinin ilgili alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmış olmak,

Pozisyona uygun uzmanlığı tamamlamış olmak şartları aranmaktadır.