﻿İstanbul Bakırköy Belediyesi işçi alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul ili Bakırköy belediyesi tıp merkezi bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 personel alınacaktır.
Alınacak personeller Daimi kadroda 1 dermatoloji uzmanı ve 1 nöroloji uzmanı olarak görev yapacaklardır.
Adaylar başvurularını 2 Aralık 2022 tarihine kadar kurum e-posta adresini elektronik olarak yapacaklardır.
BAŞVURU ŞARTLARI
657 sayılı kanunun 48 maddesinin A bendinin ilgili alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmış olmak,
Pozisyona uygun uzmanlığı tamamlamış olmak şartları aranmaktadır.
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