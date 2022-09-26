İstanbul Bakırköy Belediyesi personel alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul ili Bakırköy Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 büro işçisi alınacaktır.

Adaylar başvurularını 27 Eylül 2022 tarihine kadar kurum e-posta adresine elektronik olarak yapacaklardır.

ŞARTLAR

657 sayılı kanunun 48 maddesinin a bendinin 1, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmış olmak şartları aranmaktadır.