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İstanbul Bakırköy Belediyesi personel alacak

İstanbul Bakırköy Belediyesi personel alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 12:32
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İstanbul Bakırköy Belediyesi personel alacak

İstanbul Bakırköy Belediyesi personel alacak
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Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul ili Bakırköy Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 büro işçisi alınacaktır.

Adaylar başvurularını 27 Eylül 2022 tarihine kadar kurum e-posta adresine elektronik olarak yapacaklardır.

ŞARTLAR

657 sayılı kanunun 48 maddesinin a bendinin 1, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmış olmak şartları aranmaktadır.

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