İstanbul Bakırköy Personel Aş. işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Bakırköy Personel Aş, büro personeli olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen e posta adresine CV gönderilerek yapılacak.

Uygun bulunan adaylara başvuru listesi ayrıca bildirilecek.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş almıyor olmak

İlgili bölümün eğitim fakültesinden mezun olmak ya da edebiyat fakültelerinden mezun olup formasyon almış olmak