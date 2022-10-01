1 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İstanbul Bakırköy Personel Aş. işçi alacak

İstanbul Bakırköy Personel Aş, geçici olarak istihdam etmek üzere biyoloji öğretmeni olan 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 4 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 11:05
Takip Et
İstanbul Bakırköy Personel Aş. işçi alacak
+
Aa
-

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Bakırköy Personel Aş, geçici olarak istihdam etmek üzere biyoloji öğretmeni olan 1 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen mail adresine CV gönderilerek yapılacak.

Uygun bulunan adaylara başvuru listesi ayrıca bildirilecek.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş almıyor olmak

Üniversitelerin eğitim fakültesinden mezun olmak ya da fen edebiyat fakültelerinden mezun olup formasyon almış olmak

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akaryakıta zam geldi
1
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
2
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
3
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
4
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
5
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
6
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
7
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
﻿Balıkçılara '18 cm' denetimi. Limitlerin altında çıkan balıklarla ilgili işlem yapıldı
﻿Balıkçılara '18 cm' denetimi. Limitlerin altında çıkan balıklarla ilgili işlem yapıldı
﻿Balıkçılara '18 cm' denetimi. Limitlerin altında çıkan balıklarla ilgili işlem yapıldı
﻿KİPTAŞ Genel Müdürü başvuru sayısını açıkladı
﻿KİPTAŞ Genel Müdürü başvuru sayısını açıkladı
﻿KİPTAŞ Genel Müdürü başvuru sayısını açıkladı
﻿Şırnak'ta drone destekli trafik denetimi
﻿Şırnak'ta drone destekli trafik denetimi
﻿Şırnak'ta drone destekli trafik denetimi
﻿Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen zanlı hiç tanımadığı genci sebepsiz yere bıçakladı
﻿Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen zanlı hiç tanımadığı genci sebepsiz yere bıçakladı
﻿Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen zanlı hiç tanımadığı genci sebepsiz yere bıçakladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.