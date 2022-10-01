İstanbul Bakırköy Personel Aş. işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Bakırköy Personel Aş, geçici olarak istihdam etmek üzere biyoloji öğretmeni olan 1 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen mail adresine CV gönderilerek yapılacak.

Uygun bulunan adaylara başvuru listesi ayrıca bildirilecek.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş almıyor olmak

Üniversitelerin eğitim fakültesinden mezun olmak ya da fen edebiyat fakültelerinden mezun olup formasyon almış olmak