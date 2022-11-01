﻿İstanbul Bakırköy Personel AŞ. işçi alacak

İstanbul Bakırköy Personel AŞ. bünyesine 1 işçi alacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, diş hekimi alınacak.
İlana son başvuru tarihi ise 24.11.2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
İlgili bölümden mezun olmak,
Uzmanlığı tamamlamış olmak,
Emekli, malul aylığı almıyor olmak.
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