İstanbul Bakırköy Personel AŞ. temizlik personeli alacak

İstanbul Bakırköy Personel AŞ. bünyesine 10 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, temizlik personeli alınacak.
İlana son başvuru tarihi 12 Kasım 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Vardiyalı çalışabilmek,
Engelli veya emekli olmamak.
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