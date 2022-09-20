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İstanbul Bakırköy Ulaşım personel alacak

İstanbul Bakırköy Ulaşım, araç teslimat personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 25 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 10:25
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İstanbul Bakırköy Ulaşım personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; İstanbul Bakırköy Ulaşım, araç teslimat personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

En az lise mezunu olmak

Aktif araç kullanmak, B sınıfı ehliyeti olmak, SRC ve psikoteknik sahibi olmak

Otomotiv sektöründe yetkili bayide veya araç kiralama şirketlerinde teslimat işlerinde en az 2 yıl deneyimli olmak

Ekip çalışmasına uyumlu olmak

Diksiyonu düzgün olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

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