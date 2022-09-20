İstanbul Bakırköy Ulaşım personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; İstanbul Bakırköy Ulaşım, araç teslimat personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
En az lise mezunu olmak
Aktif araç kullanmak, B sınıfı ehliyeti olmak, SRC ve psikoteknik sahibi olmak
Otomotiv sektöründe yetkili bayide veya araç kiralama şirketlerinde teslimat işlerinde en az 2 yıl deneyimli olmak
Ekip çalışmasına uyumlu olmak
Diksiyonu düzgün olmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
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