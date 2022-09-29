İstanbul Bakırköy’de icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; İstanbul İl, Bakırköy İlçe, 466 Ada, 2 Parsel, Kartaltepe Mahalle, 5 Nolu Bağımsız bölüm taşınmazda, 510,00 m2 alanlı, altı katlı bir dükkanlı Onbirmeskenli kargir apartman vasıflı taşınmazda 27/300 arsa payda katmülkiyeti tesis edilmiş, taşınmazın08.03.2004/18.11.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez uygulama imar planı tadilatına öre ayrık nizam TAKS: 0,25-HMax: 18,50m (5 kat) irtifa "Konut" alanında kaldığı,taşınmazınZuratbaba Mahallesi, Leventler Sokak No.5 Levent apt. kat. 1 , Bakırköy /İstanbuladresinde bulunan TAŞINMAZIN ÜZERİNDEKİMUHTESATLARLA BİRLİKTE SATIMINA, (5) nolu bağımsız bölüm dairesi olduğu, dairenin Salon (31,00m2-balkon dahil ) 3 oda, (9,00m2-10,50m2-14,50m2 ),antre/koridor (10,60m2),mutfak (6,00m2), banyo (4,00m2) tuvalet (1,70m2) , balkon(3,00m2) olmak üzere kullanılabilir.

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