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Kılıç ve satırla sokaktakileri tehdit eden avukat tekrar gözaltında

İstanbul Bakırköy'de elinde kılıç ve satırla meslektaşını ardından da sokaktakileri tehdit eden Avukat Levent Dağlaroğlu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine tekrar gözaltına alındı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 15:33
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İstanbul Bakırköy'de elinde kılıç ve satırla meslektaşını ardından da sokaktakileri tehdit eden avukat Levent Dağlaroğlu tekrar gözaltına alındı

Kılıç ve satırla sokaktakileri tehdit eden avukat tekrar gözaltında
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Kartaltepe Mahallesi'nde 20 Ekim Perşembe günü meydana gelen olayda, avukat Levent Dağlaroğlu elinde kılıç ve satırla bağırıp, etrafa küfürler etti. Avukat Dağlaroğlu daha sonra meslektaşı Ramazan Erdoğan’a saldırdıktan sonra sokaktaki insanlara da saldırdı. Olay üzerine gözaltına alınan avukat Dağlaroğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelenen güvenlik kamerası görüntülerin ardından avukat Levent Dağlaroğlu tekrar gözaltına alındı.

Avukat Dağlaroğlu emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.

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