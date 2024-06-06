İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar? İSKİ açıkladı

İstanbul barajlarında doluluk oranı son günlerde yaşanan Afrika sıcaklıklarının etkisiyle azalışa geçti. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranında son durum ne?

Kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasından dolayı baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

İSKİ tarafından açıklanan verilere göre İstanbul barajlarında en düşük su seviyesine sahip baraj, yüzde 37,6 doluluk oranı ile Istrancalar Barajı oldu. En yüksek su miktarı ise yüzde 91,5 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü.

İstanbul barajlarındaki toplam doluluk oranı ise 6 Haziran Perşembe günü yüzde 78,29 olarak kaydedildi.

6 HAZİRAN BARAJ DOLULUK ORANLARI

6 Haziran Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 78,29 olarak ölçülürken, önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği gözlemlenen barajlarda 6 Haziran'da doluluk oranı ise şu şekilde oldu:

Ömerli Barajı: %91,5

Darlık Barajı: %76,24

Elmalı Barajı: %80,62

Terkos Barajı: %87,69

Alibey Barajı: %49,48

Büyükçekmece Barajı: %72,9

Sazlıdere Barajı: %60,37

Istrancalar Barajı: %37,6

Kazandere Barajı: %71,42