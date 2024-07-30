İstanbul barajları alarm veriyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul barajları alarm veriyor

Megakent İstanbul’da barajların doluluk oranları havaların aşırı sıcak olması ile beraber alarm vermeye başladı. Son ölçümlere göre İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 58,72 olarak ölçüldü.

Yurt genelinde havaların mevsim normallerinin çok üzerinde seyretmesi sebebi ile en çok etkilenen bölgelerden birisi de şüphesiz barajlar oldu. 20 milyondan fazla nüfusun olduğu tahmin edilen İstanbul’da barajların doluluk oranları havaların ısınması sebebi ile her geçen gün hızla düşmeye devam ediyor. Peki İstanbul barajlarının doluluk oranları ne kadar?

İSKİ tarafından her gün güncel olarak vatandaşlar ile paylaşılan barajların doluluk oranı birçok insanın merak konusu oldu. Barajlardaki kullanılabilir su yağışların azlığı ve havaların ısınması ile beraber günden günde azalmaya devam ediyor.

Yetkililer konu hakkında ilerleyen zamanlarda kuraklığın yaşanmaması sebebi ile vatandaşlara uyarı üzerine uyarılarda bulunuyor. İSKİ tarafından açıklanan son verilere göre İstanbul’daki barajların doluluk oranı ortalama olarak yüzde 58,72 olarak ölçüldü.

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Barajların doluluk oranları ise şu şekilde belirtildi:

Ömerli Barajı: 29,58%

Darlık: 12,82%

Elmalı:1,2%

Terkos: 22,92%

Alibey: 1,82%

Büyükçekmece: 16,21%

Sazlıdere: 9,32%

Istrancalar: 0,49%

Kazandere: 0,99%

Pabuçdere: 4,58%

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