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İstanbul barajları alarm veriyor

İstanbul'da barajlardaki su seviyesi azalmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 42,99 olarak açıklandı. Doluluk oranının yüzde 28,41'e düştüğü Alibeyköy Barajı'nda bazı bölgeler suyun çekilmesiyle tamamen kurudu.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 13:40
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İstanbul barajları alarm veriyor

İstanbul barajları alarm veriyor
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre mega kent İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi düşmeye devam ediyor.

İstanbul'da son olarak geçtiğimiz Mart ayında yüzde 90'lar seviyesine yükselen baraj doluluk oranları daha sonra düşüşe geçmişti. Yaklaşık 10 gün önce yüzde 45'li seviyelerde ölçülen baraj doluluk oranları bugün itibariyle yüzde 42.99'a kadar geriledi.

Alibeyköy Barajı da doluluk oranlarındaki düşüşten nasibini aldı. Alibeyköy barajında doluluk oranı yüzde 28.41 olarak ölçüldü. Su seviyesinin azaldığı Alibeyköy Barajı'nda, önceden suyla dolu olan ve balıkların yüzdüğü birçok alan kurudu. Bu alanlar su havzasına gelen ziyaretçilerin araçlarını park ettikleri alanlar haline geldi.

"İSTANBUL'DAKİ BÜTÜN BARAJLAR YÜZDE 50 DOLULUK SEVİYESİNİN ALTINDA" 

İSKİ verilerine göre İstanbul'daki bütün barajlar yüzde 50 doluluk seviyesinin altına düştü. Doluluk oranı en fazla olan baraj, yüzde 49.3 ile Büyükçekmece Barajı. Doluluk oranı en düşük baraj ise yüzde 12.87 ile Papuçdere Barajı oldu.

İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları şöyle;

Alibeyköy Barajı                                                   Yüzde 28.41

Büyükçekmece Barajı                                          Yüzde 49.03

Darlık Barajı                                                         Yüzde 45.25

Elmalı Barajı                                                         Yüzde 47.14

Istrancalar Barajı                                                  Yüzde 33.52

Kazandere Barajı                                                  Yüzde 32.05

Ömerli Barajı                                                         Yüzde 45.76

Papuçdere Barajı                                                  Yüzde 12.87

Sazlıdere Barajı                                                    Yüzde 45.62

Terkoz Barajı                                                         Yüzde 45.41      (AA)

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