26 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul barajları alarm veriyor. Su metrelerce çekildi 

İstanbul barajları alarm veriyor. Su metrelerce çekildi 

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan en önemli barajlardan Ömerli Barajı, sonbahar yağışlarının etkili olmaması nedeni ile susuz kaldı. Ömerli Barajında doluluk oranı yüzde 45,07 seviyesine gelirken, İstanbul genelinde barajlarda doluluk oranı yüzde 42,21 seviyesine geriledi. Suların çekilmesi ile kuraklaşan Ömerli Barajı havadan görüntülendi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 13:22
Takip Et

İstanbul barajları alarm veriyor. Su metrelerce çekildi 

İstanbul barajları alarm veriyor. Su metrelerce çekildi 
+
Aa
-

İstanbul'un barajları her geçen gün daha çok alarm veriyor. Bu yıl yurt genelinde yaşanan kuraklık, baraj sularının çekilmesine neden olurken Ömerli Barajı'ndaki su seviyesi ise sonbahar yağışlarının etkili olmaması nedeni ile metrelerce çekildi. Suların çekildiği alanda kurumuş otlar ve çöp birikintileri dikkat çekerken baraj suyunun çekildiği bölgede otomobillerin dolaşması ise, kuraklığı gözler önüne serdi.

İstanbul’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve bu yıl beklenen yağışlarının düşmemesi üzerine İstanbul genelinde barajlardaki doluluk oranları yüzde 42,21 seviyelerine geriledi.

Ömerli Barajının doluluk oranı ise yüzde 45,07 seviyesine geriledi. Ömerli Barajı bu doluluk oranı ile, son bir yıl içerisinde ay sonlarında ölçülen en düşük oranı görmüş oldu.

İSKİ verilerine göre İstanbul'daki barajların doluluk oranları şöyle;

Ömerli Barajı yüzde 45,07

Darlık yüzde 44,37

Elmalı yüzde 46,15

Terkos yüzde 44,77

Alibey yüzde 26,93

Büyükçekmece 48,77

Sazlıdere yüzde 45,19

Istrancalar yüzde 35,08

Kazandere yüzde 31,45

Pabucdere 10,66

Öte yandan suların çekildiği Ömerli Barajı drone ile görüntülendi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
1
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
2
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿Alkole yine zam geldi
3
﻿Alkole yine zam geldi
﻿Alkole yine zam geldi
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
4
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
5
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
6
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
7
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Ciddi uyarı yapıldı, gelecek hafta başlıyor
﻿Ciddi uyarı yapıldı, gelecek hafta başlıyor
﻿Ciddi uyarı yapıldı, gelecek hafta başlıyor
﻿Mersin'de özel gereksinimli gençler bir günlüğüne asker oldu
﻿Mersin'de özel gereksinimli gençler bir günlüğüne asker oldu
﻿Mersin'de özel gereksinimli gençler bir günlüğüne asker oldu
﻿Elon Musk yeni elektrikli otomobilin ucuzluğunu anlattı
﻿Elon Musk yeni elektrikli otomobilin ucuzluğunu anlattı
﻿Elon Musk yeni elektrikli otomobilin ucuzluğunu anlattı
﻿İşte saçlarınız bu nedenle dökülüyor
﻿İşte saçlarınız bu nedenle dökülüyor
﻿İşte saçlarınız bu nedenle dökülüyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.