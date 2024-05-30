İstanbul barajları alarm vermeye başladı

Megakent İstanbul kış aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeni ile zor günler geçirmiş ve barajlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 16 seviyelerine kadar düşmüştü. Son aylarda yağışların bolluğu nedeni ile sürekli bir artış yaşayan baraj doluluk oranları yüzde 83 seviyelerine kadar çıkmıştı.
Son haftalarda etkili olan sıcak havalar ile birlikte İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80 seviyesinin de altına düştü.
İSKİ tarafından yayınlanan son verilere göre İstanbul genelindeki barajların doluluk oranı ortalama olarak yüzde 79,74 seviyesine düştü.
Verilere göre son 14 günlük süre zarfında küçük küçük olsa da İstanbul barajlarında bir düşüşün yaşandığı belirtildi.
Megakent’in en dolu barajı yüzde 92,4 seviyesi ile Ömerli Barajı oldu. Ömerli barajını yüzde 88,83 oranındaki doluluk oranı ile Terkos barajı oldu.
İstanbul’daki barajların doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli: 92,4
Darlık: 77,3
Elmalı: 83,83
Terkos: 88,83
Alibeyköy: 51,56
Büyükçekmece: 74
Sazlıdere: 60,82
Istrancalar: 36,82
Kazandere: 74,26
Pabuçdere: 73,33