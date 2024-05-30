İstanbul barajları alarm vermeye başladı

İstanbul barajları alarm vermeye başladı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul barajlarının doluluk oranı geçtiğimiz dönem yağışların etkisi ile yüzde 83’lere kadar yükselmişti. Son günlerde havaların ısınması ile İstanbul barajlarının seviyesinde düşüş yaşandığı gözlemlendi.

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İstanbul barajları alarm vermeye başladı 1

Megakent İstanbul kış aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeni ile zor günler geçirmiş ve barajlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 16 seviyelerine kadar düşmüştü. Son aylarda yağışların bolluğu nedeni ile sürekli bir artış yaşayan baraj doluluk oranları yüzde 83 seviyelerine kadar çıkmıştı.

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İstanbul barajları alarm vermeye başladı 2

Son haftalarda etkili olan sıcak havalar ile birlikte İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80 seviyesinin de altına düştü.

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İstanbul barajları alarm vermeye başladı 3

İSKİ tarafından yayınlanan son verilere göre İstanbul genelindeki barajların doluluk oranı ortalama olarak yüzde 79,74 seviyesine düştü.

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İstanbul barajları alarm vermeye başladı 4

Verilere göre son 14 günlük süre zarfında küçük küçük olsa da İstanbul barajlarında bir düşüşün yaşandığı belirtildi.

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İstanbul barajları alarm vermeye başladı 5

Megakent’in en dolu barajı yüzde 92,4 seviyesi ile Ömerli Barajı oldu. Ömerli barajını yüzde 88,83 oranındaki doluluk oranı ile Terkos barajı oldu.

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İstanbul barajları alarm vermeye başladı 6

İstanbul’daki barajların doluluk oranları şu şekilde:

Ömerli: 92,4

Darlık: 77,3

Elmalı: 83,83

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Terkos: 88,83

Alibeyköy: 51,56

Büyükçekmece: 74

Sazlıdere: 60,82

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Istrancalar: 36,82

Kazandere: 74,26

Pabuçdere: 73,33

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