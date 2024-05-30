İstanbul barajları alarm vermeye başladı

Megakent İstanbul kış aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeni ile zor günler geçirmiş ve barajlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 16 seviyelerine kadar düşmüştü. Son aylarda yağışların bolluğu nedeni ile sürekli bir artış yaşayan baraj doluluk oranları yüzde 83 seviyelerine kadar çıkmıştı.