İstanbul barajları doluluk oranları

İstanbul barajları doluluk oranları
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
20 milyonluk megakent İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları İSKİ tarafından açıklandı. Yayınlanan son verilere göre İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 81,88 olarak ölçüldü.
1/8
İstanbul barajları doluluk oranları 1

İSKİ’nin günlük olarak yayınladığı İstanbul barajları ortalama doluluk oranlarına göre bugün megakentte barajların doluluk oranı yüzde 81,88 olarak tespit edildi.

2/8
İstanbul barajları doluluk oranları 2

Geçtiğimiz senenin kurak geçmesi ile İstanbul barajları alarm durumu ilan etmiş ve kentteki barajların doluluk oranı her geçen gün daha da düşerek vatandaşları hayli korkutmuştu.

3/8
İstanbul barajları doluluk oranları 3

Öyle ki Büyükşehir Belediyesi her gün tasarruf önlemlerini vatandaşlara aktarıyor, kısa mesajlar ile tasarrufun gerekliliği tekrar tekrar hatırlatılıyordu. Bu sene ise yaz aylarına girerken barajların doluluk oranları yüzleri güldürüyor.

4/8
İstanbul barajları doluluk oranları 4

İSKİ’nin bu sabah yayınladığı verilere göre İstanbul’daki barajların doluluk oranı ortalama yüzde 81,88 olarak ölçüldü.

5/8
İstanbul barajları doluluk oranları 5

Baraj doluluk oranı en fazla olan ilçe yüzde 93,22 ile Ömerli Barajı oldu. En düşük baraj doluluk oranı ise yüzde 38,64 ile Istrancalar oldu.

6/8
İstanbul barajları doluluk oranları 6

İstanbul’daki barajların doluluk oranları şu şekilde:

Ömerli: 93,22

Darlık: 79,86

Elmalı: 85,29

Terkos: 90,72

7/8
İstanbul barajları doluluk oranları 7

Alibeyköy: 55,92

Büyükçekmece: 76,22

Sazlıdere: 61,96

8/8
İstanbul barajları doluluk oranları 8

Istrancalar: 38,64

Kazandere: 80,59

Pabuçdere: 79,62

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi? Cezaevinde 37 kiloya düşmüştü
Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi? Cezaevinde 37 kiloya düşmüştü
Emine Erdoğan İstanbul’da hemşire ve ebelerle bir araya geldi
Emine Erdoğan İstanbul’da hemşire ve ebelerle bir araya geldi
İstanbul’da 23 ilçe karanlığa gömülecek
İstanbul’da 23 ilçe karanlığa gömülecek
Cip kafeye daldı! Sürücü kaçtı 1’ağır 2 yaralı
Cip kafeye daldı! Sürücü kaçtı 1’ağır 2 yaralı
1800'lü yıllarda kullanılan ilaçlar sergileniyor
1800'lü yıllarda kullanılan ilaçlar sergileniyor
Trafik kurallarını ihlal edenlere ceza yağdı! 416 binden fazla araç
Trafik kurallarını ihlal edenlere ceza yağdı! 416 binden fazla araç