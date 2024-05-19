İstanbul barajları doluluk oranları

İSKİ’nin günlük olarak yayınladığı İstanbul barajları ortalama doluluk oranlarına göre bugün megakentte barajların doluluk oranı yüzde 81,88 olarak tespit edildi.
Geçtiğimiz senenin kurak geçmesi ile İstanbul barajları alarm durumu ilan etmiş ve kentteki barajların doluluk oranı her geçen gün daha da düşerek vatandaşları hayli korkutmuştu.
Öyle ki Büyükşehir Belediyesi her gün tasarruf önlemlerini vatandaşlara aktarıyor, kısa mesajlar ile tasarrufun gerekliliği tekrar tekrar hatırlatılıyordu. Bu sene ise yaz aylarına girerken barajların doluluk oranları yüzleri güldürüyor.
İSKİ’nin bu sabah yayınladığı verilere göre İstanbul’daki barajların doluluk oranı ortalama yüzde 81,88 olarak ölçüldü.
Baraj doluluk oranı en fazla olan ilçe yüzde 93,22 ile Ömerli Barajı oldu. En düşük baraj doluluk oranı ise yüzde 38,64 ile Istrancalar oldu.
İstanbul’daki barajların doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli: 93,22
Darlık: 79,86
Elmalı: 85,29
Terkos: 90,72
Alibeyköy: 55,92
Büyükçekmece: 76,22
Sazlıdere: 61,96
Istrancalar: 38,64
Kazandere: 80,59
Pabuçdere: 79,62