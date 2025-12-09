İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlar, kuraklık riskine karşı kritik bir öneme sahip. Mevsimsel yağışların yetersizliği ve artan su tüketimi, barajlardaki seviyelerin dikkatle takip edilmesine neden oluyor.

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre, 30 Haziran’da yüzde 66.23 olan ortalama doluluk oranı 9 Aralık itibarıyla yüzde 17 seviyelerinde.

Barajlarda en yüksek oran yüzde 53,91 ile Elmalı Barajı olurken, en düşük su seviyesi olan baraj ise yüzde 2,4 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 9 Aralık itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Elmalı Barajı: Yüzde 53,91

Istrancalar Barajı: Yüzde 31,83

Darlık Barajı: Yüzde 27,81

Terkos Barajı: Yüzde 20,47

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 18,77

Sazlıdere Barajı: Yüzde 17,02

Ömerli Barajı: Yüzde 13,2

Alibey Barajı: Yüzde 12,69

Pabuçdere Barajı: Yüzde 2,5

Kazandere Barajı: Yüzde 2,4