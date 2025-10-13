İstanbul'un su geleceği tehlike sinyalleri veriyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kentin su ihtiyacını karşılayan 10 barajın genel doluluk oranı, nisan ayındaki yüzde 81,23'ten Ekim 2025 itibarıyla yüzde 25,34'e düştü. Bu dramatik azalma, sonbahar yağışlarının gecikmesi, aşırı sıcaklar ve iklim değişikliğinin etkisiyle açıklanıyor. Uzmanlar, Türkiye genelinde artan kuraklık döngüsünün mega şehri tehdit ettiğini belirtiyor.



En çarpıcı düşüşler Kırklareli'nin Vize ilçesindeki Kazandere ve Papuçdere barajlarında yaşandı. Kazandere'de nisan ayındaki yüzde 100'e yakın seviye, bugün yüzde 2,71'e indi; Papuçdere ise yüzde 95,49'dan yüzde 11,48'e geriledi. Bu barajlar, İstanbul'un içme suyu rezervinin önemli kısmını besliyor. Ömerli Barajı'nda ise yüzde 93,66'dan yüzde 15,81'e inen doluluk, en büyük kayıplardan biri olarak öne çıkıyor.



Diğer barajlarda da benzer tablo hakim: Sazlıdere yüzde 58,22'den yüzde 28,06'ya, Büyükçekmece yüzde 71,85'ten yüzde 30,18'e, Alibeyköy yüzde 62,13'ten yüzde 14,77'ye, Terkos yüzde 80,77'den yüzde 30,86'ya, Elmalı yüzde 93,87'den yüzde 50,01'e, Darlık yüzde 82,15'ten yüzde 39,56'ya, Istrancalar yüzde 70,02'den yüzde 26,29'a indi. En çok etkilenenler Kazandere, Papuçdere ve Ömerli oldu; bu üç barajdaki kayıp, toplam rezervin yüzde 40'ını oluşturuyor.



İSKİ Genel Müdürü, acil tasarruf çağrısı yaparak duş sürelerini kısaltma, bahçe sulamada gri su kullanımı ve sızıntı kontrollerini önerdi. Yetkililer, Melen Çayı'ndan acil su transferini artırdı; ancak uzmanlar, uzun vadeli çözüm için yeni barajlar ve yağmur suyu toplama sistemleri talep ediyor. Vatandaşlar sosyal medyada "Su krizi kapıda" etiketiyle paylaşımlar yaparak farkındalık yaratıyor. Meteoroloji, önümüzdeki aylarda yağış artışı beklese de, 2025'in rekor kuraklık yılı olabileceği uyarısı yapıyor.