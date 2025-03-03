İstanbul barajlarındaki doluluk oranı belli oldu! İSKİ son verileri açıkladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı belli oldu! İSKİ son verileri açıkladı

İstanbul’daki su barajlarında doluluk oranı, son yağışlarla birlikte yüzde 75,73’e yükseldi. Bu, son 9 ayın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. Istrancalar Barajı ise yüzde 94,61’lik doluluk oranıyla en yüksek seviyeyi gördü.

İstanbul'da etkili olan yağışların ardından barajlarındaki doluluk oranı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İSKİ) verilerine göre 3 Mart itibariyle yüzde 76.21'e yükseldi.

Verilere göre, Istrancalar yüzde 94,61 doluluk oranıyla su seviyesi en yüksek baraj olurken, İstanbul'un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 64,04 olarak kayıtlara geçti.

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Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:

Ömerli yüzde 83,72

Darlık yüzde 74

Elmalı yüzde 94,04

Terkos yüzde 78,6

Alibey yüzde 64,04

Büyükçekmece yüzde 73,08

Sazlıdere yüzde 56,37

Istrancalar yüzde 94,61

Kazandere yüzde 82,8

Papuçdere yüzde 81,72

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