İstanbul barajlarındaki doluluk oranları

İstanbul’un baraj doluluk oranları milyonlarca insanın yakından takip ettiği bir konu. 20 milyonluk megakentin su kaynakları olan barajların doluluk oranları yaz yaklaşmışken yüzleri güldürüyor.
Son günlerde etkili olan yağışlar ile beraber kentteki barajların doluluk oranları da İSKİ tarafından kamuoyuna duyuruldu.
İSKİ İstanbul’daki baraj doluluk oranlarını her gün vatandaşlar ile paylaşıyor. Yayınlanan son grafikte İstanbul’daki baraj doluluk oranları ortalama olarak yüzde 83,43 olarak ölçüldü.
Bu oran dün yüzde 83,19 olarak ölçülmüştü. Bu oran İstanbul’da son 12 aylık süreç içerisinde en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.
Geçen sene ise mevcut oran yüzde 49,12 olarak ölçülmüş ve İBB su tasarrufuna yönelik bir takım önlemler alarak vatandaşlara su tasarrufunda bulunmaları gerektiğini belirtmişti.
Bugün itibari ile İstanbul’da yer alan barajların doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli: %92,72
Darlık: 83,68
Elmalı: 88,54
Terkos: 92,25
Alibeyköy: 62,86
Büyükçekmece: 78,28
Sazlıdere: 62,53
Istrancalar: 85,78
Kazandere: 81,13
Pabuçdere: 79,41