İstanbul barajlarındaki doluluk oranları

İstanbul barajlarındaki doluluk oranları
Kaynak: Haber Merkezi
İSKİ, son yayınladığı veriler ile dün yağışın vurduğu megakent İstanbul’da ne kadar suyun tüketildiğini ve barajların son doluluk verilerini açıkladı.
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İstanbul barajlarındaki doluluk oranları 1

İstanbul’un baraj doluluk oranları milyonlarca insanın yakından takip ettiği bir konu. 20 milyonluk megakentin su kaynakları olan barajların doluluk oranları yaz yaklaşmışken yüzleri güldürüyor.

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İstanbul barajlarındaki doluluk oranları 2

Son günlerde etkili olan yağışlar ile beraber kentteki barajların doluluk oranları da İSKİ tarafından kamuoyuna duyuruldu.

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İstanbul barajlarındaki doluluk oranları 3

İSKİ İstanbul’daki baraj doluluk oranlarını her gün vatandaşlar ile paylaşıyor. Yayınlanan son grafikte İstanbul’daki baraj doluluk oranları ortalama olarak yüzde 83,43 olarak ölçüldü.

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İstanbul barajlarındaki doluluk oranları 4

Bu oran dün yüzde 83,19 olarak ölçülmüştü. Bu oran İstanbul’da son 12 aylık süreç içerisinde en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.

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İstanbul barajlarındaki doluluk oranları 5

Geçen sene ise mevcut oran yüzde 49,12 olarak ölçülmüş ve İBB su tasarrufuna yönelik bir takım önlemler alarak vatandaşlara su tasarrufunda bulunmaları gerektiğini belirtmişti.

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İstanbul barajlarındaki doluluk oranları 6

Bugün itibari ile İstanbul’da yer alan barajların doluluk oranları şu şekilde:

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İstanbul barajlarındaki doluluk oranları 7

Ömerli: %92,72

Darlık: 83,68

Elmalı: 88,54

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İstanbul barajlarındaki doluluk oranları 8

Terkos: 92,25

Alibeyköy: 62,86

Büyükçekmece: 78,28

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İstanbul barajlarındaki doluluk oranları 9

Sazlıdere: 62,53

Istrancalar: 85,78

Kazandere: 81,13

Pabuçdere: 79,41

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