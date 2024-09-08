İstanbul barajlarının doluluk oranları açıklandı

20 milyondan fazla insanın yaşadığı tahmin edilen İstanbul için en merak edilen konulardan birisi de barajların ortalama doluluk oranı. Yağışlı havalara hasret kalınan dönemde barajların seviyesi her geçen daha da düşerken Avrupa yakasında yer alan 2 baraj 0 seviyesinin biraz üzerinde ölçülmüştü.

İSKİ İstanbulluların merak ettiği barajların doluluk oranını açıkladı. Yapılan son ölçümlere İstanbul genelinde barajların ortalama doluluk oranı yüzde 44,63 olarak ölçüldü.

Barajlardaki doluluk oranının en fazla olduğu Ömerli Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 25,64 olarak ölçülürken doluluk oranı en düşük olan baraj ise yüzde 0,41 ile Istrancalar barajı oldu.

İşte İSKİ verilerine göre İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranları:

Ömerli Barajı: %25,64

Darlık Barajı: %13,72

Elmalı Barajı: %1,44

Terkos Barajı: %24,72

Alibey Barajı: %1,1

Büyükçekmece Barajı: %17,1

Sazlıdere Barajı: %11,42

Pabuçdere Barajı: %3,91

Istrancalar Barajı: %0,41

Kazandere Barajı: %0,55