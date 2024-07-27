İstanbul Barcelona'yı solladı. Akıl almaz tablo ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Barcelona'yı solladı. Akıl almaz tablo ortaya çıktı

Yapılan bir araştırmaya göre İstanbul'da ev fiyatları Barcelona'yı solladı. Açıklanan sonuçlara göre İstanbul'da ev fiyatları Barcelona'nın neredeyse tamamını geçti.

İstanbul’da ev kiraları ödenemez boyutlara geldi. Ortalama kira fiyatlarının en yüksek olduğu ilçe 53 bin 200 lira ile Sarıyer oldu. Kira fiyatlarındaki artışla birlikte satılık ev fiyatları da kent genelinde ortalama 4 milyon lirayı buldu.

İstanbul’daki kira fiyatlarının ne kadar yüksek olduğu yapılan bir araştırma ile ortaya çıktı. İstanbul’un kira fiyatlarında İspanya’nın Barcelona kentini solladığı öğrenildi. Araştırmaya göre, Beykoz, Sarıyer, Beşiktaş, Kadıköy, Şile ve Bakırköy'deki ev fiyatları Barcelona’nın bir bölgesi haricinde tamamını geride bıraktı.

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Dr. Buğra Gökçe’nin paylaştığı araştırma sonucuna göre, Bakırköy'de ortalama satılık konut fiyatı 10 milyon 300 bin iken aynı fiyata Barcelona Valles Oriental bölgesinde ev almak mümkün oluyor.

KİRALAR DA DAHA PAHALI

Gökçe, konut kiralarında da İstanbul'un birçok ilçesinin Barcelona'dan daha pahalı olduğuna dikkat çekerek Örneğin Eyüpsultan'da ortalama konut kirası 25 bin 513 lira düzeyindeyken Barcelona'nın Anoia, Bages ve Moianes bölgelerinde bu fiyata ev kiralamak mümkün” dedi.

İstanbul genelinde ortalama kira bedeli 22 bin 535 liraya çıkarken, Gökçe, 2018 - 2024 döneminde ortalama satılık konut bedelinin yüzde 888, kira bedelinin yüzde 1025 arttığını vurguladı.

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