İstanbul Barosu, avukatın duruşmada gözaltına alınmasına tepki gösterdi

İstanbul Barosu üyesi avukat Bedirhan Sarsılmaz, dün Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) davasının görüldüğü duruşma salonundan polisler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. İstanbul Adliyesi'nde yaşanan gözaltı işlemine İstanbul Barosu tepki gösterdi. İstanbul Barosu'nun "Savunmaya müdahaleyi kabul etmiyoruz." başlıklı açıklaması şöyle:

"Savunmaya yönelen bu açık saldırıyı kınıyoruz"

"Baromuz üyesi Avukat Bedirhan Sarsılmaz, müdafi olarak görev yaptığı sırada duruşma salonuna giren kolluk görevlilerince gözaltına alınmak istenmiş, meslektaşımız savunma görevi ifa edeceğini bildirerek müvekkilinin savunma hakkını korumuş ve savunmasını yapmıştır. Ancak duruşmanın tamamlanması beklenmeksizin gözaltına alınmıştır. Savunmaya yönelen bu açık saldırıyı kınıyoruz.

Mesleğini ifa ettiği sırada, suçüstü hali olmamasına rağmen ifadeye davet edilmeksizin, görevi başındaki bir avukatın duruşma salonundan gözaltına alınması asla kabul edilemez. Bu sadece savunma hakkına değil yurttaşların adil yargılanma hakkına doğrudan müdahaledir. İstanbul Barosu, sürecin en başından bu yana meslektaşımızın yanında olup, gerekli hukuki başvuruları yapmıştır. Savunma hakkına yönelen her türlü saldırıya karşı hukuki mücadeleye devam edeceğimizi, hiçbir meslektaşımızı yalnız bırakmayacağımızı bildiririz."