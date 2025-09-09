İstanbul Barosu Başkanını 1 saat dışarda beklettiler: 12 yıla kadar hapis istemi ile yargılanıyordu

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesinin yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün Silivri’deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görülüyor. Baro yönetimi, 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Dava öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Duruşma için sabah saatlerinde Silivri’ye gelen Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu, İstanbul Barosu’na tahsis edilen odaya girişinin engellendiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Kaboğlu, yaşanan durumu “Adil yargılanma hakkının açık bir ihlali” olarak nitelendirdi.

'ODAYA BİLE GİRİŞ YAPAMIYORUZ'

Kaboğlu, “Duruşmanın yapılacağı Silivri’deki mahkeme salonuna geldim. Ancak İstanbul Barosuna tahsis edilen odaya bile giriş yapamıyoruz. Bu durum bile Adil Yargılanma Hakkının nasıl zedelendiğini gözler önüne seriyor” ifadelerini kullandı.

Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin 1 saatlik bekleyişin ardından odaya alındığı öğrenildi.

İLK DURUŞMADA NE OLMUŞTU?

İstanbul Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, 21 Aralık 2024’te Suriye’de hayatını kaybeden gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’e ilişkin yaptıkları açıklama nedeniyle “basın ve yayın yoluyla terör propagandası yapmak” ve “yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlamalarıyla yargılanıyor. Davanın ilk duruşması 28-29 Mayıs tarihlerinde yapılmıştı.

İlk gün, tutuklu bulunan yönetim kurulu üyesi Fırat Epözdemir'in alkışlar eşliğinde salona getirilmesi dikkat çekmiş, baro yöneticileri savunmalarını sunmuştu. Ancak ikinci gün mahkeme salonu neredeyse tamamen boştu. Nedeni ise Epözdemir’in başka bir davadan dolayı Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde de duruşmasının bulunmasıydı. Bu çakışma nedeniyle birçok avukat ve baro yöneticisi Silivri’deki duruşmaya katılamamıştı.

Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının mazeret dilekçesi sunduğunu belirterek duruşmayı 9-10 Eylül tarihlerine ertelemişti.