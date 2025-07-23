İstanbul Barosu, Çocuk Hakları Merkezi Başkanı'na sahip çıktı

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin anne Yasemin Minguzzi'nin infaz yasasının değişmesi talebi sonrası 'suça sürüklenen çocuk' kavramı sosyal medyada tartışmalara neden oldu. İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Kardelen Ateşci hedef gösterildi.

İstanbul Barosu'ndan yapılan açıklama şöyle:

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Kardelen Ateşci’nin “Suça sürüklenmiş çocuklar mağdurdur. Bu laf hoşunuza gitmese de gerçek budur.” şeklindeki ifadesi, çocuk adalet sisteminin temelini oluşturan evrensel bir gerçeğe işaret etmektedir.

Bu sözlerin bağlamından koparılarak, ötekileştirici ve hedef gösterici görseller eşliğinde sosyal medyada dolaşıma sokulması; kabul edilemez bir linç kültürünün tezahürüdür.

"HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU"

Unutulmamalıdır ki çocuk adalet sistemi; cezalandırma değil, onarma, koruma ve topluma kazandırma ilkelerine dayanır. Bu ilkelere yönelik her saldırı, yalnızca bireyleri değil, tüm çocukların geleceğini hedef almaktadır.

Çocukların yaşam hakkını savunmak ve onlar için güvenli bir gelecek inşa etmek, hepimizin ortak sorumluluğudur. İstanbul Barosu olarak, bu sorumluluk bilinciyle çocukların her türlü suçtan korunması ve haklarının güvence altına alınması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

Bilimsel verilere ve insan haklarına dayalı çocuk adalet sisteminden asla taviz verilmemelidir. Çocuk Hakları Merkezi Başkanımızın yanındayız.

Ayrıca, Başkanımızı ölümle tehdit eden, kişisel verilerini hukuka aykırı biçimde ifşa eden ve yayan kişiler hakkında gerekli hukuki sürecin başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyururuz.