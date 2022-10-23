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İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu. 144 yıllık baro tarihinde bir ilk

İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Filiz Saraç oldu. Saraç, 144 yıllık bir geçmişe sahip İstanbul Barosu’nun ilk kadın başkanı oldu.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 19:07
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İstanbul Barosu seçimlerini kazanan Filiz Saraç 144 yıllık baronun ilk kadın başkanı oldu

İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu. 144 yıllık baro tarihinde bir ilk
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Dünyanın en büyük barosu olan İstanbul Barosu başkanlık seçimleri bugün Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

56 bin avukatın kayıtlı olduğu baro seçimleri için saat 09.00’da oy verme işlemi başladı.

Kurulan 144 sandıkta Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Filiz Saraç, Önce İlke Çağ Yükseliş Hareketi'nden Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu'ndan Mustafa Gökhan Ahi, Önce Avukat Grubu'ndan Elif Görgülü, Genç Hukuk Hareketi'nden Türkan Kara, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan Gülden Sönmez, Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Hakan Çatak, İstanbul Avukatlar Birliği'nden Metin Uracin ve bağımsız avukat Mert Er Karagülle yarıştı. Başkan adayları, oy kullanmak için gelenleri kapıda karşıladı.

Oy kullanan başkan adayı Hasan Kılıç, “Toplumun ve avukatların beklediği baroyu ve hukuku geri getireceğiz. Her alanda gücümüzü arttıracağız. Sorunlarımız çok fazla. İstanbul Barosu’nun gücüne herkesin ihtiyacı var. İstanbul Barosu Türkiye’nin pusulasıdır. Toplumun hak arayışında önde olacağız. Bir hukuk devleti sorunumuz var. Hukuku geri getirmek istiyoruz” dedi.

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Filiz Saraç ise oyunu kullandıktan sonra, “İstanbul Barosu tarihi boyunca hak mücadelesinin simgesi olmuştur. Bugün verdiğimiz oy meslektaşlarımız için ve memleketimiz için de hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE YENİ BAŞKAN SARAÇ

Saat 17.00'da sona eren seçimin ardından sandıklarda sayılan oylar sonucunda İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Filiz Saraç oldu.

Saraç, 144 yıllık bir geçmişe sahip İstanbul Barosu’nun ilk kadın başkanı oldu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM

İstanbul Barosu  yeni başkanı Filiz Saraç sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Saraç, seçim sonrası destekçileriyle birlikte çektirdiği fotoğrafı "144 yıllık İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı Av. Filiz Saraç" notu ile paylaştı.

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