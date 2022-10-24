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İstanbul Barosu yeni Başkanı Filiz Saraç: Atatürk ve Cumhuriyetin kazanımları sayesinde bugün bu onuru yaşıyorum

İstanbul Barosu’nun 144 yıllık tarihinde ilk kez bir kadın, Filiz Saraç seçimi kazanarak Baro Başkanı oldu. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adına seçime girip kazanan Saraç, “Atatürk ve Cumhuriyetin kazanımları sayesinde bugün bu onuru yaşıyorum” dedi.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 08:29
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İstanbul Barosu yeni Başkanı Filiz Saraç: Atatürk ve Cumhuriyetin kazanımları sayesinde bugün bu onuru yaşıyorum

İstanbul Barosu yeni Başkanı Filiz Saraç: Atatürk ve Cumhuriyetin kazanımları sayesinde bugün bu onuru yaşıyorum
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İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde İstanbul Barosu’nun dün başlayan olağan genel kurul toplantısı, bugün yapılan seçimle tamamlandı. Saat 09.00’da başlayan oy verme işlemi, 17.00’de sona erdi.

9 aday arasında yarışan Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Filiz Saraç, başkan seçildi. Böylelikle 144 yıllık İstanbul Barosu tarihinde ilk kez bir kadın, başkan seçilmiş oldu.

Saraç, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, “Bana bu onuru yaşatan bütün meslektaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi. Saraç, şunları söyledi:

“İstanbul Barosu 144 yıllık tarihiyle hak mücadelesinin simgesidir. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına girerken, 144 yıllık baromuzun ilk kadın başkanı olmanın onurunu yaşatan İstanbul Baro’muza teşekkür ediyorum. Atatürk ve Cumhuriyetin kazanımları sayesinde bugün bu onuru yaşıyorum. Huzurunda saygıyla eğiliyorum.”

AVUKAT FİLİZ SARAÇ KİMDİR?

İstanbul Barosu'nun yeni ve Baro tarihinin ilk kadın başkanı Avukat Filiz Saraç, 1988 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Kamu hukuku dalında yüksek lisans yapan Saraç, “Ceza Hukukunda Bina Çökmeleri” üzerine tez çalışması yaptı.

İngiltere’de MBA işletme hazırlık eğitimini tamamladı. 1996 yılında İstanbul Barosu'nun yönetim kuruluna seçildi. Daha sonra Av. Kani Ekşioğlu, Av. Burcin Aybay, Av. Nuran Atahan’la birlikte yönetim kurulundan istifa ederek Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun kuruluşunda görev aldı.

2004-2006 döneminde, İstanbul Barosu başkan yardımcısı olarak görev yaptı.

6 yıl süreyle Yeditepe Üniversitesi’nde “Avukatlık Hukuku Ve Meslek Kuralları” ve “Uygulamalı Hukuk, Kurgusal Dava, Hukuk Kliniği” dersleri verdi.

2006’dan bu yana Türkiye Barolar Birliği delegesi ve TBB eğitim danışma kurulu üyesi olarak görev yaptı.

TBB yönetim kurulu üyesi olarak “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi” ortak projesine katıldı, türkiye Kadın Hukuk Komisyonu Koordinatörlüğü ve Türkiye Barolar Birliği CMK komisyon başkanlığı yaptı.

“Ceza Hukukunda Bina Çökmeleri”, “Deprem Hukuku” (ortak yazarlı), “Stajyer Avukatın Hak Ve Yükümlülükleri” (ortak yazarlı) adlı kitapları kaleme aldı.

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Kıymetini bilmek lazım .
24.10.2022 09:00
İyi ki Atatürk gibi bir liderimiz olmuş.  
 
Dünya kıymetini anladı yobazlar hariç.
24.10.2022 08:55
Atatürk'ü sevmeyen bir insanın kendi şahsiyeti yoktur ...Padişaha kul köle olma gibi kişiliksiz liği vardır.  
 
Maçkalı
24.10.2022 08:34
Cumhuriyetle kayıpları olan mahir efendi yeni seçilen Baro Başkanımızı sözleri sana kapak olur dileği ile.  
 
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