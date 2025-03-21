İstanbul Barosu yöneticilerinin görevine son verildi

"Halka yanıltıcı bilgi yayma" suçundan açılan İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açtığı davada verilen karar doğrultusunda Baro Başkanı İbrahim Özden Kabaoğlu ve Yönetim Kurulunun görevlerine son verildiği duyuruldu.

İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen dava, izleyicilerin fazla olması sebebiyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görüldü. Duruşmayı, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, çok sayıda baro başkanı ve avukatın yanı sıra yurt dışından gelen gözlemciler de izledi.

Duruşmaya, hakkındaki bir soruşturma sebebiyle tutuklu bulunan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir'in SEGBİS aracılığıyla katıldığı esnada, salondaki avukatlar "Savunma susmadı, susmayacak" sloganı attı.

Duruşmada söz verilen cumhuriyet savcısı, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.

Verilen kararda, "İstanbul Barosu Yönetim Kurulu’nun görevden alınması konulu Cumhuriyet Başsavcılığımızca açılan da name ile yapılan yargılama sonucunda asliye hukuk mahkemesince bora başkanı İbrahim Özden Kabaoğlu ve yönetim kurulunun görevlerine son verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.