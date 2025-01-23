İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir'e terör gözaltısı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyet ve mensuplarının deşifre edilmesi çalışmaları yürütülmeye devam ediyor.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı aynı zamanda İstanbul 1 Nolu Baro yönetim kurulunda yer alan Fırat Epözdemir'in örgüt bağlantısı olduğu öne sürüldü.

İSTANBUL BARO YÖNETİMİN TERÖR BAĞLANTISI

Fırat Epözdemir'in örgütünün altyapılanması olan HDK (Halkların Demokratik Kongresi) mensubu olduğuna dair örgüt arşivden ele geçirilen verilerde 2015 yılında oluşturulan "DİREN CİZRE" isimli whatsapp grubunda yer alarak örgütsel faaliyetlere katıldığı tespit edildi.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

PKK/KCK terör örgütünün sözde bayrağını simge eden yeşil sarı kırmızı renklerden müteşekkil bez parçasıyla fotoğrafı tespit edilen Epözdemir soruşturma kapsamında bugün İstanbul Havalimanın'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ve ofisinde arama çalışmaları devam ettiği kaydedildi.