İstanbul Barosu'ndan eylem gözaltılarına 'ölçüsüz' tepkisi: 20'si çocuk 447 kişi...

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda ismin tutuklanmasıyla sonuçlanan 19 Mart operasyonlarının ardından başlayan protestolarda gözaltı ve tutuklu sayısıyla ilgili bir açıklama da İstanbul Barosu'ndan yapıldı. Baro, 21 Mart'tan bu yana 20'si çocuk 447 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 177'sinin tutuklandığını duyurdu. Tutuklananlar arasında 2019’da yapılan yerel seçimlerde “Her şey çok güzel olacak” sloganının mimarı 22 yaşındaki Berkay Gezgin de bulunuyor.

İstanbul Barosu'nun açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

"İstanbul Barosu tarafından 21.03.2025 tarihinden bu yana kentimizdeki toplumsal olaylar sırasında yaşanan gözaltılar ve hak ihlâlleri titizlikle takip edilmektedir. Kesin sayıları tespit etmekte güçlükler yaşanmakla birlikte Baromuza gelen bilgiler doğrultusunda İstanbul iliyle ilgili bilgiler şu şekildedir; 21 Mart 2025 tarihinde 67, 22 Mart 2025 tarihinde 217, 23 Mart 2025 Tarihinde 105, 24 Mart 2025 tarihinde 58 yurttaş olmak üzere toplam 447 kişi gözaltına alınmıştır. Bunlardan 20’si çocuktur.

"ANAYASA İLE GÜVENCE ALTINA ALINMIŞ HAKLARIN İHLALİ..."