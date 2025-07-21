İstanbul Barosu’ndan silahlı saldırıya sert tepki

İstanbul Barosu'dan, Ankara'da avukat ve icra memurlarına yapılan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Avukatlara karşı işlenen suçlarla etkin şekilde mücadele edilmediği acı gerçekliği, Sincan saldırısı ile bir kez daha teyit edildi. Bu saldırı, biz avukatlar açısından bardağı taşıran son damla olmuştur. Bu saldırıdan sonra artık yeter diyoruz!" denildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde haciz işlemi için bulunan ve İstanbul Barosuna kayıtlı olan Av. Doğan Polat ve haciz ve muhafaza işlemi için haciz mahallinde bulunan icra memurlarına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Avukat Polat ve 3 icra personeli yaralandı. Durumu ağır olan Avukat Polat ameliyata alındı.

İstanbul Barosu'ndan Ankara'da gerçekleşen saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Ankara'nın Sincan ilçesinde haciz işlemi için bulunan ve İstanbul Barosuna kayıtlı olan meslektaşımız Av. Doğan Polat ve haciz ve muhafaza işlemi için haciz mahallinde bulunan emekçilere, çok sayıda kişi tarafından silahlı bir saldırı yapılmıştır. Saldırıda Av. Doğan Polat ve üç emekçi yaralanmış; ağır yaralanan meslektaşımız, Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata ALINMIŞTIR.

"SAVUNMA HAKKINA DA SALDIRI"

Saldırı ardından, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetimi, Ankara Barosu Yönetim Kurulu ile Ankara Barosu mensubu meslektaşlarımız, meslektaşımızın durumu ve olayın tüm boyutuyla aydınlatılması konularıyla yakından ilgilenmişlerdir. Şüphelilerin yakalanması için kolluk güçleri tarafından da gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Gerçekte birer savunma örgütleri olan Barolara kayıtlı olan avukatlar da, yurttaşların savunma hakkı başta olmak üzere, tüm haklarını koruyan en önemli sujedir. Bu bağlamda, yargının kurucu unsurlarından bağımsız savunmayı temsil eden ve kamu hizmeti gören avukata saldırı, aynı zamanda hukuk devletine ve yurttaşın savunma hakkına da saldırıdır.

"BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA"

Yetkilileri uyarıyoruz: Avukatların yüzyıllar boyu mücadele ederek kazandıkları yasal haklarını yok sayarak ortaya koyduğunuz uygulamalar, avukatlara saldırı olarak geri dönmektedir. Avukatlara yapılan saldırıların bir nedeni de budur! Bu bağlamda, avukatların yasal haklarının istisnasız olarak uygulanmasını talep ediyoruz. Avukatlara karşı işlenen suçlarla etkin şekilde mücadele edilmediği acı gerçekliği, Sincan saldırısı ile bir kez daha teyit edildi. Bu saldırı, biz avukatlar açısından bardağı taşıran son damla olmuştur. Bu saldırıdan sonra artık yeter diyoruz! Avukatların güvenliği tamamıyla sağlanana kadar, Türkiye'deki tüm baroları gerekli tepkileri göstermeye ve eyleme çağırıyoruz!

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Baromuz üyesi saldırıya uğrayan meslektaşımız Av. Doğan Polat'a ve haciz ve muhafaza işlemi için olay yerinde olan emekçilere yapılan menfur saldırıyı lanetliyor; meslektaşımıza, yaralanan emekçilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm sürecin TBB ve Ankara Barosuyla birlikte etkin şekilde takip edildiğini, olayın tüm boyutlarıyla açığa çıkarılıp tüm faillerin yakalanarak hak ettikleri cezaları alana kadar da hukuki sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz."