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İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak

İstanbul Başakşehir SYDV, inceleme görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 17 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 07:28
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İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Başakşehir SYDV, inceleme görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

Kurum, tercihen kadın personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 – 40 yaş arasında olmak

Askerlikle ilişiği olmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

Başakşehir’de 2 yıldır ikamet etmek

En az B sınıfı ehliyeti olmak

MS Office programlarına hakim olmak

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