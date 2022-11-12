﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Başakşehir SYDV, inceleme görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
Kurum, tercihen kadın personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 – 40 yaş arasında olmak
Askerlikle ilişiği olmamak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak
Başakşehir’de 2 yıldır ikamet etmek
En az B sınıfı ehliyeti olmak
MS Office programlarına hakim olmak
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