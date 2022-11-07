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Başakşehir’de kaza! İETT otobüsü reklam panolarına çarptı

İstanbul Bahçeşehir'de kamyonete vuran İETT otobüsü, kaldırımdaki reklam panolarına çarparak durdu. Kazada otobüs şoförü Murat Akçay yaralandı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 16:24
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İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü reklam panolarına çarparak durabildi. İETT otobüsünün şoförü Murat Akçay yaralandı

Başakşehir’de kaza! İETT otobüsü reklam panolarına çarptı
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Kaza, saat 10.30 sırlarında 1.Kısım Fırat Caddesi’nde meydana geldi. Mecidiyeköy-Esenkent seferini yapan 34 TN 2715 plakalı İETT otobüsü şoförü Murat Akçay, bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kamyonete vurdu. Otobüs daha sonra kaldırımdaki reklam panolarına çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan şoförün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle duran trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

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